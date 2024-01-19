Milas’ta zincirleme kaza: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Milas’ta zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, en öndeki aracın ani fren yapması dolayısıyla arkasından gelen 2 araç duramayınca zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

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