Ayrılmayı kabul etmeyen koca evi ateşe verdi

Muğla Haberleri İHA 23.07.2021 - 06:16
Muğla Haberleri - İHA,
İçmeler Mahallesi köyiçi mevkiinde meydana gelen olayda anne F.Ö ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre H.U. ayrıldığı karısı F.Ö ile gündüz vakti tartıştı. Yaşadıkları tartışmanın hıncını alamayan koca H.U. gece saat 01.30 sularında iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı madde ile evi ateşe verdi. Bu esnada çocukların ve kadının evde olmaması herkesi sevindirirken, yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri komşu evleri uyandırarak tahliye sağladı.
Olayda dumandan hafif etkilenenler dışında sağlık sorunu yaşanmazken tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olayın sanığı olduğu belirtilen eski koca güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.