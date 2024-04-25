Muğla'da kadın cinayeti

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde Ali İhsan Kaya (38) ile kız arkadaşı İlknur Çetin (35) arasında saat 09.00 sıralarında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ali İhsan Kaya yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı.



Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlknur Çetin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ali İhsan Kaya olduğunu belirledi. Atatürk Caddesi'nde elektrikli bisiklet süren Ali İhsan Kaya, polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Kaya'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.