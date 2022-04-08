Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 16:31
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ekipler tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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