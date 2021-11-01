Bodrum'da markette çıkan yangın söndürüldü

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'ndeki markette gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede iş yerini saran alevlere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.



Yangın bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.





Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle market kullanılamaz hale geldi.





