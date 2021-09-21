Muğla açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı (Muğla Haberleri)

Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 21.09.2021 - 20:45

Muğla açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kurtarılan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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