Muğla'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 16:56
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E'nin Yanıklar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.