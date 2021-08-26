Muğla'da sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede 10 ila 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin ikametinde yapılan aramada çok sayıda sahte ehliyet ve fotoğraf, dekont, doktor raporları, kişiler adına düzenlenmiş sözleşme ve ne kadar para alındığına dair çizelge ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.