Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde bir kişinin yasa dışı yollarla temin ettiği çok sayıda heykeli, 2 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 7 insan figürü ve 3 bronz heykel ele geçirildi.



Operasyonda U.Ü. gözaltına alındı.



