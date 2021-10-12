'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı ( Haberleri )

'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Haberler Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 19:08

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde bir kişinin yasa dışı yollarla temin ettiği çok sayıda heykeli, 2 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 7 insan figürü ve 3 bronz heykel ele geçirildi.

Operasyonda U.Ü. gözaltına alındı.

Yasal Bilgilendirme

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...