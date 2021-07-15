Muğla'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 otobüs yolcusu tutuklandı

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otogarda, Siirt'ten yolcu otobüsüyle gelen N.T. (32) ile S.O'nun (32) üzeri ve çantasında arama yapıldı. Üzerlerindeİlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.



Otogarda, Siirt'ten yolcu otobüsüyle gelen N.T. (32) ile S.O'nun (32) üzeri ve çantasında arama yapıldı.



Üzerlerinde sigara paketlerine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. sigara paketlerine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.