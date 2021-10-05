Ordu'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 15:10
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Fatsa'da izinsiz kazı yapıldığı istihbaratı ulaştı.
Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, 5 kişi suçüstü yakalandı.
Olay yerinde 2 elektronik el detektörü, 6 cıvalı anten ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Ordu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ordu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.