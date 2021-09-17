Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı daha adliyeye sevk edildi

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen iki muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi 15 Eylül'de gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

