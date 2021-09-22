Samsun'da camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı

Samsun Haberleri İHA 22.09.2021 - 14:16
Samsun Haberleri - İHA, Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi’ndeki Osmaniye Camii’nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin abdesthanesinin deposundan 3 adet bakır çay ocağı kazanı, 70 adet krom tabldot, 70 adet çatal-kaşık ve 7 adet demir sürahi çalındı. Olay polise haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri hırsızlık olayını 58 yaşındaki Ş.D.’nin gerçekleştirdiğini tespit ederek şahsı yakalayıp gözaltına aldı.
Gazi Polis Merkezi’ne teslim edilen Ş.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.