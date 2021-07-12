Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 13:09
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Yenmahalle'de uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen E.Ç'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler 79'u sentetik ecza 2 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli E.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
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