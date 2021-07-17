Samsun'da polis eşini öldüren kadın tutuklandı

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 10:51
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, tartıştığı özel harekat polis memuru eşini tabancayla öldüren kadın, tutuklandı.
Hacı Ali İkinci Bulvarı'ndaki evlerinde özel harekat polisi memuru Emrullah Çitil'i (32) öldüren eşi Yasemin Çitil'in İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kentte dün, 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi memuru Emrullah Çitil ile Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapan eşi Yasemin Çitil arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Yasemin Çitil, beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek eşini vurmuştu. Çitil, evin balkonundan kaldırıma düşmüş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.
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