Samsun'da tramvayın çarptığı kadın yaralandı (Samsun Haberleri)

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 15:29

Samsun'da tramvayın çarptığı kadın yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Meydanı'ndan Tekkeköy yönüne giden tramvay, valilik önündeki yaya geçidinde Muradiye Sayılır'a (45) çaptı.

Kaza üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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