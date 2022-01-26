Samsun'da tramvayın çarptığı kadın yaralandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 15:29
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Meydanı'ndan Tekkeköy yönüne giden tramvay, valilik önündeki yaya geçidinde Muradiye Sayılır'a (45) çaptı.
Kaza üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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