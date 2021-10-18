Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:09
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan takibe alınan B.K, Kökçüoğlu Mahallesi'nde yakalandı.
Ekipler, B.K'nin üzerinde ve evinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 filtre cihazı ele geçirdi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.