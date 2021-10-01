Şeyda, polis ağabeyinin silahıyla intihar etmiş



Olay, 29 Eylül’de akşam saatlerinde Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Çorum'da yaşayan Şeyda T., bir süre önce Samsun'daki polis ağabeyinin yanına geldi. İddiaya göre, Şeyda T.'nin kaldığı odadan silah sesini duyan evdekiler içeri girdi. Şeyda T.'yi kanlar içinde hareketsiz halde bulan aile fertleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekiplerce yapılan kontrolde, tabancayla göğsünden vurulduğu belirlenen Şeyda T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şeyda T.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği Çorum'da toprağa verildi.



Olayın ardından başlatılan soruşturmada aile bireylerinin ifadelerine başvurulurken, ön otopsi sonucunda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Şeyda T.'nin, polis ağabeyine ait beylik tabancasıyla, yakın mesafeden göğsüne 1 el ateş ederek, yaşamına son verdiği belirlendi.