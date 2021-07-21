Balıklıgöl'e ziyaretçi akını

Şanlıurfa Haberleri DHA 21.07.2021 - 16:14
Şanlıurfa Haberleri - DHA, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'de, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
9 günlük bayram tatilinde tatilciler, Şanlıurfa’nın önemli tarihi ve turistik mekanlardan olan Balıklıgöl’e akın etti.
Gölü dolaşan ve balıkları yem atarak besleyen yabancı turistlerin de aralarında bulunduğu ziyaretçiler, dilek tutup dua etti.
Ziyaretçiler, aileleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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