Şanlıurfa merkezli kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 15:55

Şanlıurfa merkezli kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Şanlıurfa ile Gaziantep'te belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 21 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yasal Bilgilendirme

Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...