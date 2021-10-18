Şanlıurfa'da 3 otomobilde 149 kilogram uyuşturucu ele geçirildi (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 10:46

Şanlıurfa'da 3 otomobilde 149 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 otomobili durdurdu.

Otomobillerde arama yapan ekipler, farklı yerlere gizlenmiş 114 kilo 500 gram esrar ile 68 parça halinde 35 kilogram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yasal Bilgilendirme

Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...