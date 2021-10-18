Şanlıurfa'da 3 otomobilde 149 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 10:46
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 otomobili durdurdu.
Otomobillerde arama yapan ekipler, farklı yerlere gizlenmiş 114 kilo 500 gram esrar ile 68 parça halinde 35 kilogram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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