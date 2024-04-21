Siverek’te Bursluluk Sınavına 8 bin 274 öğrenci katıldı

Siverek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Siverek genelinde bin 48 öğretmenin görev aldığı bursluluk sınavı, 26 okulda, 440 salonda yapılırken ilk ve ortaöğretim öğrencileri olmak üzere toplamda 8 bin 274 öğrenci katıldı.



Sabah saat 10'da başlayan sınav saat 12'de sona ererken, öğrenci velileri sınav süresince okul bahçelerinde çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi.



Sınav sonucu 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacağı öğrenildi.