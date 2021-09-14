Şanlıurfa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 16:44
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Halil Çiftçi yönetimindeki 14 AAV 172 plakalı otomobil, Şehit Piyade Er Cuma Uçar Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.