Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 17:17
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Suruç ilçesine bağlı Küçükköprü Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Melisanur Geçgel, balkonda dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geçgel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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