Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,



Suruç ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalışan Bozan Baydil (34), elektrik akımına kapıldı.



Baydil, diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Baydil'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

