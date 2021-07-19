Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa Haberleri 19.07.2021 - 15:11
Şükrü Çetindağ idaresindeki 63 N 3512 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Çermik kara yolu 5. kilometresinde yola aniden çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yusuf, Mahir, Gül, Kısmet Çetindağ ile Muhammed Said, Miran ve Kıymet Çınar yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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