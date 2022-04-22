Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 09:29

Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, iki ayrı "uyuşturucu" suçundan hakkında 17 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'nin (42) ilçe merkezinde cins kuşların satışının yapıldığı güvencin pazarına geleceğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan H.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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