Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 09:29
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, iki ayrı "uyuşturucu" suçundan hakkında 17 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'nin (42) ilçe merkezinde cins kuşların satışının yapıldığı güvencin pazarına geleceğini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan H.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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