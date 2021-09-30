Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 12:20
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Halil Tuncer (51), Yenişehir Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kimliği henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Tuncer, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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