Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 22.12.2021 - 13:29
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 5 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce kaçak avlanan kişilere ait bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
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