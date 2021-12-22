Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 5 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.



Ekiplerce kaçak avlanan kişilere ait bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

