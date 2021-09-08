Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 08.09.2021 - 06:15
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kırsal İkiağız Mahallesi'nde koyun otlatan 8 yaşındaki Enes Kurt ve 9 yaşındaki Taha Demirler, henüz bilinmeyen nedenle bölgeden geçen sulama kanalına düştü.
Suda çırpınan çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptıkları çalışma sonrası Enes Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Taha Demirler'in bulunması için ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.
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