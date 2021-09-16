Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

Şanlıurfa Haberleri 16.09.2021 - 14:36 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 15:08
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.
Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen 12 şüpheli, gözaltına alındı.
Operasyonda 125 gram eroin, 15 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 235 hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1135 lira ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan operasyon kapsamında 23 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.
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