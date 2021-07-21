Serinlemek için Botan Çayı'na giren çocuk kayboldu (Siirt Haberleri)

Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren 15 yaşındaki çocuk kayboldu.

Siirt Haberleri Anadolu Ajansı 21.07.2021 - 13:19

Serinlemek için Botan Çayı'na giren çocuk kayboldu

Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı,

Siirt'te serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde yaşayan 15 yaşındaki Hüseyin Baykara, dün serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından çayda arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünden gelen 5 kişilik dalgıç ekibi de destek veriyor.

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