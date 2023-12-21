Siirt'te firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.



Kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



