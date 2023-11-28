Siirt'te kolunu tarım aracına kaptıran kişi ağır yaralandı (Siirt Haberleri)

Siirt'te kolunu tarım aracına kaptıran kişi ağır yaralandı.

Siirt'te kolunu tarım aracına kaptıran kişi ağır yaralandı

Conkbayır Mahallesi'nde oturan Halit Dayan (63) bahçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracını kontrol ettiği sırada kolunu motor kayışına kaptırdı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Dayan, sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dayan, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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