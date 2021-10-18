15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Sinop Haberleri - İHA, Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde 15 yaşındaki R.A.’nın oynadığı silah kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan mermi 13 yaşındaki kardeşi Resul A.’ya isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, 112 ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Resul A. için Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Vatandaşların yoğun katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Resul A. köy mezarlığına defnedildi.



Babaları Ahmet A. ve diğer yakınları hüzne boğuldu.

