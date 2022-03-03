Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Haberler - Sinop Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 12:24
Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'dan Sinop yönüne giden B.A'nın kullandığı 57 FB 336 plakalı hafif ticari araç, Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek devrilen aracın sürücüsü ile yanındaki E.A. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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