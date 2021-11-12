Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Haberler - Sinop Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 11:35
Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı,
Osman Keleş'in (63) kullandığı 57 AAL 618 plakalı kamyon, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak park halindeki üç araç ile Kaymakamlık binasını çevreleyen istinat duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonda ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.
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