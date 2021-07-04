Sivas çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sivas Haberleri 04.07.2021 - 10:32
Sivas çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Sivas çevrelerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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