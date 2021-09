Sivas'ta 400 bin ton patates rekoltesi bekleniyor

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Çetindağ, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'ın tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.



Yemeklik patateste de Sivas'ın iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Çetindağ, "Yemeklik patateste de bu seneki rekolte Türkiye'de hatırı sayılır bir oranda olacak. Sivas'ımızda yaklaşık 400 bin ton patates rekoltesi bekliyoruz. Hem tohumluk hem de yemeklik patates eken çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Çünkü kışa dayanıklı, aroması güçlü, kabuğu kalın Sivas patatesine ülkemizin her yerinde büyük talep var." ifadelerini kullandı.



Çetindağ, geçen yıl 10 bin dekara ekilen tohumluk patatesin bu sene 15 bin dekara yükseldiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Geçen sene yaklaşık 50 bin dekar alana ekilen yemeklik patates de bu sene yaklaşık 60 bin dekarda ekildi. Toplam 75 bin dekar alanda patates ekimi yapıldı. Ekim ayından itibaren Sivas'ımızda patates hasadı başlamakta. Biliyorsunuz her sene patates ve soğan üzerinde çok büyük spekülasyonlar yapılıyordu. Sivas'ımızda pandemiye rağmen gece gündüz çalışarak ülkemize katma değer kazandırmak için patates tohumluğunu ve yemeklik patatesi ektik. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Verimlerimiz de şu an çok çok iyi."



Sivas'ın patates üretiminde Türkiye'de söz sahibi illerden olduğuna dikkati çeken Çetindağ, ekimi her yıl artırarak devam ettireceklerini ifade etti.



Üretime katkı sağlayan çiftçileri tebrik eden Çetindağ, "Yöneticilerimizin sulama konusunda daha çok yatırımlar yaparak çiftçimizin önünü açmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.