Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı (Sivas Haberleri)

Sivas'ta bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 09:37

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Şahin Kaya idaresindeki 58 ACV 428 plakalı otomobil, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Burak Kaya ve Ali Başçı yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.


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