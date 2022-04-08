Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 09:37
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Şahin Kaya idaresindeki 58 ACV 428 plakalı otomobil, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Burak Kaya ve Ali Başçı yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sivas Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sivas Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.