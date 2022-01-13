Sivas'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 10:59
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.D. idaresindeki kamyon, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Bostankaya köyü mevkisinde, U.Ü'nün kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki S.K, H.K. ve L.M. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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