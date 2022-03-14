Sivas'ta otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 15:13
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Yeniyapan köyü mevkisinde bir aracı durdurdu.
Jandarma ekipleri, narkotik madde arama köpeği "Lessi"nin de katıldığı aramada aracın havalandırma filtresine gizlenmiş 102 gram metemfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler H.D. (33), H.Y.Ö. (24) ve O.K'nin (26) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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