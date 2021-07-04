Sahte içkiden bir ölüm daha (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altında olan bir kişi daha hayatını kaybetti. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 04.07.2021 - 13:54

Sahte içkiden bir ölüm daha
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti. İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuranlardan Levent E, yaşamını yitirdi.

Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. 10 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti.

İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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