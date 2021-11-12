Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 16:41

Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu S.E, U.K, E.U ve Y.A'nın üst aramasında 31 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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