Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 16:41
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu S.E, U.K, E.U ve Y.A'nın üst aramasında 31 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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