Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekarda ekilen ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü. Ayçiçekleri, hava sıcaklığı ve yağışın istenilen oranda olmasıyla boy vererek çiçeklerini açtı. Kentin birçok köşesini sarıya boyayan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Tekirdağ Haberleri 08.07.2021 - 15:09

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal,  Tekirdağ'ın ayçiçeği üretiminde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Bu yıl kentte bereketli bir tarım sezonu yaşandığını belirten Öcal, "Tekirdağ'da bu yıl 1 milyon 600 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu yıl yağışlar da çiftçinin istediği şekilde oldu. Buğday ve arpada yüksek verimler çiftçinin yüzünü güldürüyor. Ayçiçeğinde de güzel verimler bekliyoruz. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alıyor" dedi.

Öcal, ayçiçeklerinin açmasıyla tarlaların farklı bir güzelliğe büründüğünü ve eşsiz manzaralar sunduğunu söyledi.

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