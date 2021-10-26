Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 12:49
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, Arama kurtarma çalışmalarına dün gece ara veren ekipler, denizde kaybolan Muaz Bellikli'yi (22) bulmak için yeniden çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı arama çalışmalarını 2 bot, helikopter ve dalgıç ekiplerle havadan, karadan ve denizden sürdürüyor.
Mürefte Limanı açıklarında dün karaya oturan römorköre yardım için giden bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmuş, bottaki 2 kişi denize düşmüştü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu denizde Metin Altan'ın (46) cansız bedenine ulaşmış, Muaz Bellikli'yi bulmak için arama çalışması başlatmıştı.
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