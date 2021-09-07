Tekirdağ'da düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ Haberleri DHA 07.09.2021 - 12:07
Tekirdağ Haberleri - DHA,
Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde düğüne katılan davetlilere, tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri yemek sonrası önce 15 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
İlerleyen saatlerde hastaneye gelenlerin artmasıyla bu sayı, 33’e yükseldi.
Hastaneye gelenler, hemen müşahede altına alındı. Tedavileri tamamlananlar, polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra taburcu edildi.
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