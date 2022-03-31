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Tekirdağ'da elektrik direğine çıkan genç akıma kapılarak öldü (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, elektrik direğine tırmanan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 11:40

Tekirdağ'da elektrik direğine çıkan genç akıma kapılarak öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Çıkrıkçı Mahallesi'nde arazide bulunan elektrik direğine çıkan Ş.K. (19) akıma kapıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ş.K'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Ş.K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, Ş.K'nin elektrik direğine hırsızlık için çıktığı iddiası araştırılıyor.




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