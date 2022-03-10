Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin demir kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 09:50

Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Mustafa Aldırmaz (53), 59 NC 486 plakalı otomobiliyle Yeni Mahalle'deki evinin önüne geldiği sırada kullandığı araç, demir kapıya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.


Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Kazanın otomobilin freninin boşalması sonucu meydana geldiği iddia edildi.


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