Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 16:34
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde enjeksiyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi, bir işçi hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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